"Шахтар" сенсаційно вилетів з Кубка України після незабитого пенальті і видалення

Бойовими видалися матчі 1/4 фіналу Кубка України. "Динамо" тільки по пенальті пройшло "Колос", а потім чинний чемпіон країни "Шахтар" намучився з лідером Першої ліги "Агробізнес" з міста Волочиськ Хмельницької області. На київському стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського донеччани сенсаційно програли 0:1.

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"Агробізнес", який грав тільки перший офіційний поєдинок після зимової перерви, виявився не з боязких. Команда з Волочиська не просто відбивалася, але і створювала моменти біля воріт П'ятова. Але перший тайм забитих голів не приніс.

Після п'яти хвилин гри у другому таймі у ворота "Агробізнесу" поставили пенальті. Соломон вийшов на побачення з голкіпером, прокинув повз і впав у штрафному після контакту з суперником. Суддя спочатку звернувся до VAR, а тільки потім вказав на "точку". Але Мозіль не дав забити Алану Патріку, намертво зафіксувавши м'яч.

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Сергій Петров одразу ж забив у відповідь! Воротар господарів Мозіль довгої передачею вивів гравця один на один з Пятовим. Петров пробив повз воротаря "Шахтаря", але після перегляду відеоповтору суддя зафіксував офсайд у Сергія.

"Агробізнес" – "Шахтар" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

На 89-й хвилині поперечина врятувала "Агробізнес" після удару Дентіньо. А через хвилину Пятов врятував "Шахтар" після удару Груші в ближній кут. А потім після штрафного і рикошету "гірників" виручила штанга. Дивом не забили в додатковий час Тете і Судаков. Однак лідер Першої ліги вистояв в основний час – 0:0.

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А вже в першому екстра-таймі вирішальний м'яч забив Богдан Семенець, реалізувавши вихід з Пятовим один на один. "Шахтар" у додатковий час кинув в бій Тайсона і Марлоса, але штурм воріт "Агробізнесу" не приніс результату. Хоча моментів у донеччан було багато. До того ж "Шахтар" догравав у меншості після видалення Хочолави. 1:0 і далі сенсаційно йде колектив з Волочиська.

Нагадаємо, що "Шахтар" – рекордсмен за перемогами в Кубку України: у "гірників" 13 трофеїв – на один більше, ніж у "Динамо". Але в минулому розіграші донеччани вилетіли на стадії 1/8-й, поступившись якраз киянам.

Найвищим же досягненням "Агробізнесу" в турнірі є вихід до 1/2 фіналу в цьому сезоні. До цього він вибив з боротьби трьох суперників – "Ужгород" (1:0), "Епіцентр" (2:1) і фіналіста попереднього турніру "Ворсклу" (1:0). "Шахтар" стартував у цьому розіграші зі стадії 1/4 фіналу.

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Жеребкування 1/2 фіналу Кубка України з футболу відбудеться 4 березня.

Раніше ми писали, що квитки на матч "Шахтар" – "Рома" вже у вільному продажі. Матч 1/8 Ліги Європи відбудеться 18 березня на НСК "Олімпійський" в Києві. Початок – о 19:55.

Дивіться, як "Шахтар" в чемпіонаті України програв "Зорі"

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