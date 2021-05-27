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Палкий поцілунок на "бляшане весілля": як Тарас Степаненко привітав дружину з річницею

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
27 травня, 15:58
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Лідер Шахтаря і збірної України відзначає восьму річницю сімейного життя. З такої нагоди подружжя обмінялося в соцмережах романтичними привітаннями
Сім'я Степаненків святкує восьму річницю весілля
Сім'я Степаненків святкує восьму річницю весілля / Фото: Instagram

Капітан донецького Шахтаря і лідер збірної України Тарас Степаненко привітав свою дружину Маргариту з восьмою річницею сімейного життя, яку в народі ще називають бляшаним весіллям.

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"8 років тому, ми пообіцяли один одному, що наша сім'я буде будуватися на принципах довіри, взаємоповаги, дружби і любові!!! Але говорять і обіцяють багато, а я ціную те, що ми робимо і у нас виходить. Я тебе Люблю", – написав у Instagram футболіст і прикріпив відео з палким поцілунком.

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Дружина гравця не залишилася в боргу і теж опублікувала пост з освідченням у коханні. Теплі слова вона супроводила кадром з палким танцем.

"З річницею, коханий. Ні на секунду не сумніваюся, що ми ідеальна пара. Будемо так танцювати мінімум до 100 років", – залишила привітання Маргарита.

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