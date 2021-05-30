Вона точно народила трьох дітей? Дружина Тараса Степаненка знову "обпікає" в бікіні

Дружина півзахисника Шахтаря і збірної України Тараса Степаненка Маргарита знову взялася вражати публіку своєю фігурою в бікіні.
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Поки Тарас в складі національної команди готується до фінальної частини Євро, його дружина з трьома дітьми відправилася до турецького Кемера. Компанію їм на березі Середземного моря склала дружина ще одного збірника Сергія Кривцова, Юлія, і їхні троє діточок.
Як зізналася Маргарита Степаненко, останнім часом вона активно боролася з вагою, яку вважала зайвою. "Схуднути більше, ніж на 5 кг, було непросто! Ніколи я не роз'їдалась до 56 кг, за винятком вагітностей", – розговорилася дівчина.
Процес схуднення, судячи зі слів Маргарити, тривав болісно. Правильне харчування, інтервальне голодування, а також спорт, кардіо, масаж не дуже допомагали. Нарешті, "талія повернулася".
І дружина Тараса Степаненка вже похвалилася нею з Кемера в Instagram.
- "Ви крута!"
- "Шикарна!"
- "Фігура – вогонь" – пишуть Маргариті Степаненко її фоловери
А одна з підписниць поцікавилася: "Ви точно народили трьох дітей?"
"Так))) Всі мої", – з гумором відповіла Маргарита
Нагадаємо, раніше під час зимового відпочинку на Мальдівах Маргарита Степаненко також стала зіркою Instagram – від неї просто неможливо було відірвати погляд.