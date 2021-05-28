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У игрока сборной Украины – розовая свадьба

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
28 мая, 12:07
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Полузащитник национальной сборной и бельгийского Гента Роман Безус десять лет назад женился, сейчас вместе с супругой пара воспитывает троих детей
Роман Безус со своей семьей
Роман Безус со своей семьей / Фото: Instagram

После пары дней отдыха сегодня сборная Украины соберется, чтобы продолжить подготовку к Евро-2020. Прибудет в команду и полузащитник Гента Роман Безус. Его Андрей Шевченко вызвал уже после матча с Бахрейном. Роман изначально не значился в расширенном списке.

И сегодня у Романа семейный праздник – розовая свадьба. 10 лет назад он поженился со своей девушкой Анной. Об этом Безус написал в Instagram.

Пара воспитывает троих сыновей – Кирилла, Матвея и Луку.

В Украине 30-летний футболист выступал за Кремень, Ворсклу, Динамо и Днепр. В 2016-м перешел в бельгийский Сент-Трюйден. С 2019-го в Генте. За сборную Украины провел 20 матчей и забил пять мячей.

Смотрите, как Безус забивает за сборную Украины:

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