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Новая блондинка для "ВИА Гры"? Только посмотрите, как поет спортсменка Юлия Левченко

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
30 мая, 23:21
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Секс-символ украинского спорта в перерывах между тренировками облачилась в шикарную белую комбинацию и спела о том, что лучшие друзья женщин – это бриллианты
Спортсменка и просто красавица Юлия Левченко
Спортсменка и просто красавица Юлия Левченко / Фото: Instagram

Секс-символ украинского спорта Юлия Левченко сменила спортивную экипировку на белые джинсы и элегантный пиджак, распустила волосы и тем самым привела своих поклонников в восторг.

Правда, привыкшим к чисто спортивной внешности Юлии наверняка понадобится некоторое время, чтобы свыкнуться с ее новым роскошным луком.

  • "Тебя не узнать! Но как же тебе идет!"
  • "Какая женщина!"
  • "Такая красота – это уже слишком!" – восторгаются Юлией Левченко ее фолловеры в Instagram

Кстати, легкоатлетка показала, что запросто могла бы стать новой блондинкой для группы "ВИА Гра". Только посмотрите на "Лучшие друзья девушек – это бриллианты" в исполнении Юлии Левченко!

Юлия Левченко танцует под песню ВИА Гра Видео: Instagram

В тренде

Напомним, на недавнем чемпионате Европы в зале в Польше Юлия Левченко заняла четвертое место в прыжках в высоту. Выступить успешнее ей помешала травма спины, напомнившая о себе.

Командное Евро в Силезии сборная Украины по легкой атлетике пропустила из-за вспышки коронавируса в команде.

Таким образом сейчас Левченко всецело переключается на подготовку к Олимпиаде, которая состоится в Токио с 23 июля по 8 августа.

Смотрите, как Юлии недавно делали прививку от коронавируса

Юлия Левченко. Вакцинация от коронавируса Видео: Instagram

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