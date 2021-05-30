Новая блондинка для "ВИА Гры"? Только посмотрите, как поет спортсменка Юлия Левченко

Секс-символ украинского спорта Юлия Левченко сменила спортивную экипировку на белые джинсы и элегантный пиджак, распустила волосы и тем самым привела своих поклонников в восторг.
Правда, привыкшим к чисто спортивной внешности Юлии наверняка понадобится некоторое время, чтобы свыкнуться с ее новым роскошным луком.
- "Тебя не узнать! Но как же тебе идет!"
- "Какая женщина!"
- "Такая красота – это уже слишком!" – восторгаются Юлией Левченко ее фолловеры в Instagram
Кстати, легкоатлетка показала, что запросто могла бы стать новой блондинкой для группы "ВИА Гра". Только посмотрите на "Лучшие друзья девушек – это бриллианты" в исполнении Юлии Левченко!
Напомним, на недавнем чемпионате Европы в зале в Польше Юлия Левченко заняла четвертое место в прыжках в высоту. Выступить успешнее ей помешала травма спины, напомнившая о себе.
Командное Евро в Силезии сборная Украины по легкой атлетике пропустила из-за вспышки коронавируса в команде.
Таким образом сейчас Левченко всецело переключается на подготовку к Олимпиаде, которая состоится в Токио с 23 июля по 8 августа.
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