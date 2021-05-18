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Секси-блондинка Левченко слилась в поцелуе с брюнетом: лица не видно, но мы-то знаем, кто это!

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
18 мая, 11:19
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И нашли же место для поцелуев! Любовные пути-дорожки привели прыгунью в высоту Юлию Левченко и ее возлюбленного Юрия Кищенко в поле, засеянное горчицей
Юлия Левченко и Юрий Кищенко
Юлия Левченко и Юрий Кищенко / Фото: Instagram

Серебряная призерка чемпионата мира по прыжкам в высоту Юлия Левченко, которую болельщики называют секс-символом украинского спорта, опубликовала фото, которое иначе как безжалостным по отношению к желающим завоевать ее сердце поклонникам не назовешь.

23-летняя красотка забралась в поле, засеянное горчицей, чтобы поцеловаться там со своим возлюбленным. Свои глаза при этом парочка от камеры скрыла, но, чтобы никто не сомневался, девушка указала, что в ее объятиях – многократный чемпион Украины в беге на средние дистанции Юрий Кищенко.

В отношениях они состоят уже давно. Но почти полтора года Юлия фотографиями с Юрием у себя в Instagram не делилась. И вот, не удержалась.

"Наши пути любви", – подписала совместный снимок Левченко

Отметим, что в христианстве горчица, в цветках которой Юлия Левченко утонула со своим возлюбленным, считается символом веры.

Юлия Левченко в горчице Видео: Instagram

Ранее другая красотка украинского спорта Дарья Белодед, в декабре расставшаяся с динамовцем Денисом Поповым, породила интригу. В Испании дзюдоистка опубликовала фото в обнимку с грузинским красавцем – Гурамом Тушишвили.

Юлия Левченко. Вакцинация от коронавируса Видео: Instagram
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