Сексі-блондинка Левченко злилася в поцілунку з брюнетом: обличчя не видно, але ми ж знаємо, хто це!

І знайшли ж місце для поцілунків! Любовні шляхи-дороги привели стрибунку у висоту Юлію Левченко і її коханого Юрія Кищенка в поле, засіяне гірчицею

Юлія Левченко і Юрій Кищенко / Фото: Instagram

Срібна призерка чемпіонату світу зі стрибків у висоту Юлія Левченко, яку вболівальники називають секс-символом українського спорту, опублікувала фото, яке інакше як безжальним щодо бажаючих завоювати її серце прихильників не назвеш.

23-річна красуня забралася в поле, засіяне гірчицею, щоб поцілуватися там зі своїм коханим. Свої очі при цьому парочка від камери приховала, але, щоб ніхто не сумнівався, дівчина вказала, що в її обіймах – багаторазовий чемпіон України з бігу на середні дистанції Юрій Кищенко.

У стосунках вони уже давно. Але майже півтора року Юлія фотографіями з Юрієм у себе в Instagram не ділилася. І ось, не втрималася.

"Наші шляхи любові", – підписала спільний знімок Левченко

Відзначимо, що в християнстві гірчиця, в квітках якої Юлія Левченко потонула зі своїм коханим, вважається символом віри.

Юлія Левченко в гірчиці Відео: Instagram

Раніше інша красуня українського спорту Дар'я Білодід, котра в грудні розійшлася з динамівцем Денисом Поповим, породила інтригу. В Іспанії дзюдоїстка опублікувала фото в обнімку з грузинським красенем – Гурамом Тушишвілі.