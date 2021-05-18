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Сексі-блондинка Левченко злилася в поцілунку з брюнетом: обличчя не видно, але ми ж знаємо, хто це!

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
18 травня, 11:19
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І знайшли ж місце для поцілунків! Любовні шляхи-дороги привели стрибунку у висоту Юлію Левченко і її коханого Юрія Кищенка в поле, засіяне гірчицею
Юлія Левченко і Юрій Кищенко
Юлія Левченко і Юрій Кищенко / Фото: Instagram

Срібна призерка чемпіонату світу зі стрибків у висоту Юлія Левченко, яку вболівальники називають секс-символом українського спорту, опублікувала фото, яке інакше як безжальним щодо бажаючих завоювати її серце прихильників не назвеш.

23-річна красуня забралася в поле, засіяне гірчицею, щоб поцілуватися там зі своїм коханим. Свої очі при цьому парочка від камери приховала, але, щоб ніхто не сумнівався, дівчина вказала, що в її обіймах – багаторазовий чемпіон України з бігу на середні дистанції Юрій Кищенко.

У стосунках вони уже давно. Але майже півтора року Юлія фотографіями з Юрієм у себе в Instagram не ділилася. І ось, не втрималася.

"Наші шляхи любові", – підписала спільний знімок Левченко

Відзначимо, що в християнстві гірчиця, в квітках якої Юлія Левченко потонула зі своїм коханим, вважається символом віри.

Юлія Левченко в гірчиці Відео: Instagram

Раніше інша красуня українського спорту Дар'я Білодід, котра в грудні розійшлася з динамівцем Денисом Поповим, породила інтригу. В Іспанії дзюдоїстка опублікувала фото в обнімку з грузинським красенем – Гурамом Тушишвілі.

Юлія Левченко. Вакцинація від коронавірусу Відео: Instagram
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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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