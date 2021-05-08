Найкрасивіша спортсменка України похизувалася своїми стегнами

Юлія Левченко / Фото: Instagram
Срібна призерка чемпіонату світу в стрибках у висоту Юлія Левченко, визнана головним секс-символом українського спорту, вразила шанувальників своєю фігурою в спокусливому червоному купальнику після тренувань у Туреччині.
Спортсменка-красуня похвалилася стегнами, що стали об'ємнішими, при цьому зауваживши в Instagram: "Сподіваюся, це сила, а не щедре триразове харчування на зборі".
"Це ще і краса", – написала в коментарях під фото подруга Юлії Левченко в легкоатлетичній збірній України "висотниця" Ірина Геращенко.
"Чудова!", "Як же гарно!", "Королева", – це вже відгуки інших фоловерів 23-річної Левченко.
Нагадаємо, на недавньому чемпіонаті Європи в Польщі Юлія Левченко посіла четверте місце. Вищий результат показати їй не дала травма спини, що нагадала про себе.
Нині уродженка Донецької області готується до Олімпіади, яка відбудеться в Токіо з 23 липня по 8 серпня.
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