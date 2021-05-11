Секс-символ українського спорту в ліфчику отримала другу дозу вакцини від коронавірусу (відео)

Срібній призерці чемпіонату світу зі стрибків у висоту Юлії Левченко, яка готується боротися за медаль Олімпіади в Токіо, вкололи CoronaVac

/ Фото: Instagram

Секс-символ українського спорту Юлія Левченко отримала вакцину від коронавірусу. Відео, як їй робили ін'єкцію, 23-річна легкоатлетка розмістила у себе в інстаграм-сторіз. Судячи з підпису, це була доза №2.

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Під час процедури срібна призерка чемпіонату світу зі стрибків у висоту була в джинсах, масочці і бюстгальтері. До того ж на укол спортсменка відреагувала з олімпійським спокоєм.

Юлія Левченко. Вакцинація від коронавірусу Відео: Instagram

Нагадаємо, українським олімпійцям колють китайську вакцину CoronaVac.

"Справді, в директивних документах МОК і в ході консультацій з національними олімпійськими комітетами країн-учасниць було підкреслено, що вакцинація не буде обов'язковою для участі в Іграх у Токіо. Однак ми мусимо розуміти, що це, насамперед, безпека і повага до всіх довкола, щоб захистити не тільки учасників, а й сам японський народ", – говорив раніше міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт

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Проте досі ще не факт, що Олімпіада в Токіо, запланована на 23 липня-8 серпня, відбудеться. Як ми писали раніше, петиція про скасування Ігор серед японців набирає підписи рекордними темпами.

Відео: Сьогодні

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