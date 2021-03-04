Хто секс-символ українського спорту: Бех чи Левченко

Цими днями в польському місті Торунь відбувається чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщенні, який привертає увагу не тільки вболівальників, але й усіх пошановувачів краси. Адже за медалі на цих змаганнях борються чарівні Марина Бех-Романчук та Юлія Левченко.

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Юлія Левченко і Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Хто ж усе-таки з них головний секс-символ українського спорту?

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Нагадаємо, Марина Бех-Романчук – срібна призерка чемпіонату світу-2019 в стрибках у довжину. 25-річна брюнетка з села Морозів Хмельницької області одружена з плавцем Михайлом Романчуком.

Марина Бех-Романчук Відео: Instagram

Юлії Левченко – 23 роки. Блондинка з міста Бахмут Донецької області – срібна призерка чемпіонату світу-2017 зі стрибків у висоту. Незаміжня. Але вже багато років у стосунках з бігуном на середні дистанції Юрієм Кищенком.

Юлія Левченко, дефіле в купальнику

Дивіться яскраві фото Марини Бех-Романчук

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Дивіться яскраві фото Юлії Левченко

Раніше ми писали, що Марина Бех-Романчук отримала шикарний подарунок на Валентина і розплатилася на кухні.

Водночас, Юлія Левченко прокотилася на найдовшому тролеї України і підкорила Говерлу.

Юлія Левченко прокатилася на найдовшому тролеї України Відео: Instagram

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