Хто секс-символ українського спорту: Бех чи Левченко

Цими днями в польському місті Торунь відбувається чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщенні, який привертає увагу не тільки вболівальників, але й усіх пошановувачів краси. Адже за медалі на цих змаганнях борються чарівні Марина Бех-Романчук та Юлія Левченко.
Читайте також: Як вибрати небанальні подарунки до 8 Березня
Хто ж усе-таки з них головний секс-символ українського спорту?
ГОЛОСУЄМО!
Нагадаємо, Марина Бех-Романчук – срібна призерка чемпіонату світу-2019 в стрибках у довжину. 25-річна брюнетка з села Морозів Хмельницької області одружена з плавцем Михайлом Романчуком.
Юлії Левченко – 23 роки. Блондинка з міста Бахмут Донецької області – срібна призерка чемпіонату світу-2017 зі стрибків у висоту. Незаміжня. Але вже багато років у стосунках з бігуном на середні дистанції Юрієм Кищенком.
Дивіться яскраві фото Марини Бех-Романчук
Дивіться яскраві фото Юлії Левченко
Раніше ми писали, що Марина Бех-Романчук отримала шикарний подарунок на Валентина і розплатилася на кухні.
Водночас, Юлія Левченко прокотилася на найдовшому тролеї України і підкорила Говерлу.
Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк