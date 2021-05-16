Нова інтрига! Дар'я Білодід в обнімку з грузинським красенем

Як вам ця пара? Сексуальна українська спортсменка і чемпіон світу з дзюдо в категорії понад 100 кг Гурам Тушишвілі випромінюють усмішки на спільному фото з Іспанії

Дар'я Білодід і Гурам Тушишвілі / Фото: Instagram

Дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід, яка після розриву з футболістом Динамо Денисом Поповим зосередилися на спорті, заінтригувала фотографією з Іспанії.

Нині 20-річна красуня перебуває там на зборах після того, як завершила попередній етап підготовки в Туреччині.

У своїх інстаграм-історіях Білодід поділилася знімком в обнімку зі знаменитим грузинським спортсменом – 26-річним Гурамом Тушишвілі.

Гурам – також дзюдоїст, чемпіон світу 2018 року у ваговій категорії понад 100 кг, який, незважаючи на свою масу, має відмінну рухливістю.

Ймовірно, в іспанському Аліканте Гурам також готується до майбутньої Олімпіади в Токіо, а цей знімок з Дар'єю – не більше ніж фото двох зірок на згадку.

Проте, варто простежити, чи не буде у цієї історії продовження. Все-таки нечасто Дар'я Білодід викладає у себе в Instagram фото з чоловіками, а точніше їх там майже не знайти, якщо тільки це не її батько-тренер Геннадій.

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Відзначимо, що в Аліканте зараз гаряче – плюс 31. І, схоже, Білодід подобається купатися в теплі. "Люблю Іспанію" – так підписала фото місцевих красот українська дзюдоїстка, додавши до фото сердечко.

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Нагадаємо, в кінці минулого літа найкрутіша дзюдоїстка планети Дар'я Білодід засвітила свої стосунки з Денисом Поповим. Однак у грудні стало відомо, що Білодід і Попов вже не пара.

Денис Попов і Дар'я Білодід / Фото: Instagram