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Це круто! Дар'я Білодід на турецькій травичці зводить шанувальників з розуму

12 травня, 11:37

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Дворазова чемпіонка світу з дзюдо провела інтенсивний збір в Антальї, перед завершенням якого обдарувала шанувальників чарівною усмішкою

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Дар'я Білодід знову довела, що сили волі їй не позичати. Це коли позаду в тебе виснажливе тренування і, напевно, хочеться завалитися в ліжко, але ти знаходиш сили усміхнутися для нової фотосесії в Instagram.

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"Тренувальний збір майже завершено. Це було круто", – написала Дар'я, в рожевому костюмі випромінюючи чемпіонську усмішку на травичці стадіону в турецькій Антальї

"Неперевершена, як завжди!" – пишуть красуні її фоловери

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А так Дар'я Білодід знімає з себе втому, приймаючи водні процедури:

Дар'я Білодід стрибає в басейн Відео: Instagram

Нагадаємо, на недавньому чемпіонаті Європи з дзюдо українська спортсменка пробилася до фіналу, але не змогла вийти на поєдинок за "золото" через травму, якої Білодід завдала росіянка.

Однак тепер українка сповнена рішучості змести всіх суперниць зі свого шляху на Олімпіаді, яка відбудеться в Токіо з 23 липня по 8 серпня.

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