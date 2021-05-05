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Ну ось вони і зустрілися! Три секс-символи українського спорту – на одному фото

5 травня, 13:13

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Це схоже на виїзний конкурс краси – на зборі в Туреччині перетнулися дві чарівні дівчини з сектору для стрибків у висоту і найкраща дзюдоїстка світу

Левченко, Геращенко і Білодід

Левченко, Геращенко і Білодід / Фото: Instagram

Цей день настав! Три красуні, які претендують на звання секс-символа українського спорту, зробили спільне фото.

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На Gloria Sports Arena в турецькій Анталії під час тренувальних зборів зустрілися срібна призерка ЧС зі стрибків у висоту Юлія Левченко, дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід і ще одна стрибунка у висоту – срібна медалістка Євро-2021 Ірина Геращенко.

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Знімком, на якому зображені всі три красуні, в своїх інстаграм-сторіз поділилася Дар'я Білодід – єдина з цієї трійці, на ногах у якій було взуття. Її подруги тренувалися босоніж.

БІЛЬШЕ ФОТО ЮЛІЇ ЛЕВЧЕНКО

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БІЛЬШЕ ФОТО ДАР'Ї БІЛОДІД

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Дарина Білодід

Дарина Білодід / Фото: Instagram

Дарина Білодід

Дарина Білодід / Фото: Instagram

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід / Фото: Instagram

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БІЛЬШЕ ФОТО ІРИНИ ГЕРАЩЕНКО

Дивіться, як тренується в Туреччині Дар'я Білодід

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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