І у неї проблеми із зайвою вагою? Дар'я Білодід відповіла тренеру своїм фото

На недавньому чемпіонаті Європи 20-річна дзюдоїстка залишилася без "золота" через травму. Але довго сумувати не стала і вже включилася в підготовку до Олімпіади

Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід в шикарній формі розпочала тренувальний збір у турецькому Белеку, де вона готується до майбутньої Олімпіади в Токіо.

Реклама

Раніше головний тренер збірної України Віталій Дуброва розповідав, що у Білодід проблеми з вагою. "Їй уже важче зганяти зайву вагу", – зазначив фахівець.

Але дивлячись на фото в легінсах і топіку, яке сьогодні у себе в Instagram опублікувала 20-річна "рожева пантера" Білодід, можна сказати лише одне: "Нічого зайвого. Ідеальна!"

"Починаю збір в позитивному настрої", – каже Дар'я

Нагадаємо, що на недавньому чемпіонаті Європи українська спортсменка пробилася до фіналу, але не змогла вийти на поєдинок за "золото" через травму, якої під час сміливого прийому Дар'ї Білодід їй завдала росіянка.

Реклама

Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Реклама / Фото: Instagram

Також ми писали, що Дар'я Білодід наважилася на непросту операцію. Олімпійську надію України півроку турбували зуби мудрості, які "росли криво і тиснули на інші зуби". Нарешті, спортсменка зважилася їх видалити.

Дарина Білодід за кермом Відео: Instagram

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів