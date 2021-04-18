Суворе відео: Білодід показала, як розправлялася з суперницями на чемпіонаті Європи

Зіркова українська дзюдоїстка в Лісабоні завоювала срібну медаль, вигравши всі сутички, але знявшись з фіналу через травму від росіянки

Цього тижня в Португалії проходить європейський форум дзюдоїстів. Дворазова чемпіонка світу у ваговій категорії до 48 кг Дар'я Білодід цього разу посіла друге місце. Напередодні Білодід після травми від росіянки пояснила невихід у фінал чемпіонату Європи. Після цього дівчина похвалилася, як укладала суперниць на татамі.

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На своїй сторінці в Instagram Даша під музику показала, як змогла перемогти в усіх сутичках, впевнено проводячи ефектні прийоми.

Шанувальники Білодід захопилися її майстерністю: "Ось це машина! Краса, сила, міць", "Дашо, ти велика розумниця", "Браво! Така тендітна, витончена, красива дівчина зіграла в силові шахи".

Після успіху в Лісабоні українська спортсменка дозволила собі насолодитися сонячною й теплою погодою в столиці Португалії.

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Після повернення додому наші збірники готуватимуться вже до Олімпійських ігор в Токіо.

Нещодавно красуня Білодід з новими фото пораділа весні й сонцю.

Дарина Білодід / Фото: Instagram

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Дивіться, як Даша хвалилася новим костюмом:

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