Красуня Білодід з новими фото пораділа весні й сонцю

Одна з найсексуальніших наших спортсменок Дарина Білодід поділилася зі своїми шанувальниками новими кадрами. 20-річна чемпіонка світу з дзюдо насолоджується сонячною погодою.

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Нещодавно Білодід в червоній сукні розпустила своє волосся.

Сьогодні Даша на своїй сторінці в Instagram виклала ще одне своє фото. На ньому красуня постала на тлі весняного пейзажу, домалювавши на зображенні сонечко. Правда, сама вона залишилася серйозною.

Також в "історії" Білодід похвалилася новою посилкою і оригінальним спортивним костюмом.

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Трохи раніше дівчина показала інший кадр "прекрасної весни".

Уже в найближчі дні спортсменка в складі збірної України відправиться на чемпіонат Європи в португальська Лісабон. Пройде він з 16 по 18 квітня. Також вона збирається виступити на літніх Олімпійських іграх в Токіо.

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Дивіться, як Даша грайливо бажала доброго дня:

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