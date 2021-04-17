Зла Білодід після травми від росіянки пояснила невихід на фінал чемпіонату Європи

Напередодні наша знаменита дзюдоїстка-красуня Дарина Білодід завоювала срібло чемпіонату Європи. 20-річна киянка впевнено провела турнір і жодного разу не поступилася, але на фінал не вийшла через пошкодження руки.
Сьогодні одна з олімпійських надій України на своїй сторінці в Instagram англійською мовою розповіла про те, що трапилося. При цьому текст Даша супроводила серією фотографій, на яких виглядає не тільки зосередженою, а й дещо сердитою:
"Вчора я дійшла до фіналу чемпіонату Європи. Але, на жаль, я не змогла продовжувати боротися через травму в півфіналі. Мої тренери і я вирішили не ризикувати і знялися з фіналу. Зараз найважливіше – тримати тіло здоровим і продовжувати важко працювати і готуватися до наступних змагань. Дякую всім за підтримку".
Днями красуня Білодід з новими фото пораділа весні й сонцю.
В останні місяці українська дзюдоїстка встигла тричі програти, так що її нинішній виступ порадував. Звичайно, залишився осад, що не вдалося завоювати золоту медаль, але попереду – головний старт, Олімпійські ігри.
Нещодавно Білодід грайливо побажала гарного дня, Марина Бех обурилася.
Дивіться, як Даша показувала свій стіл:
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