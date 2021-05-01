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И у нее проблемы с лишним весом? Дарья Белодед ответила тренеру своим фото

1 мая, 19:52

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

На недавнем чемпионате Европы 20-летняя дзюдоистка осталась без "золота" из-за травмы. Но долго горевать не стала и уже включилась в подготовку к Олимпиаде

Дарья Белодед

Дарья Белодед / Фото: Instagram

Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед в шикарной форме начала тренировочный сбор в турецком Белеке, где она готовится к предстоящей Олимпиаде в Токио.

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Ранее главный тренер сборной Украины Виталий Дуброва рассказывал, что у Белодед проблемы с весом. "Ей стало тяжелее сгонять лишний вес", – отметил специалист.

Но глядя на фото в леггинсах и топике, которое сегодня у себя в Instagram опубликовала 20-летняя "розовая пантера" Белодед, можно сказать лишь одно: "Ничего лишнего. Идеальная!"

"Начинаю сбор в положительном настроении", – говорит Дарья

Напомним, что на недавнем чемпионате Европы украинская спортсменка пробилась в финал, но не смогла выйти на поединок за "золото" из-за травмы, которую во время смелого приема Дарьи Белодед ей нанесла россиянка.

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Дарья Белодед

Дарья Белодед / Фото: Instagram

Дарья Белодед

Дарья Белодед / Фото: Instagram

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/ Фото: Instagram

Также мы писали, что Дарья Белодед отважилась на непростую операцию. Олимпийскую надежду Украины полгода беспокоили зубы мудрости, которые "росли криво и давили на остальные зубы". Наконец, спортсменка решилась их удалить.

Дарья Белодед за рулем Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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