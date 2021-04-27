"Вони мене мучили!" Дар'я Білодід позбулася чотирьох зубів

Олімпійську надію України півроку турбували зуби мудрості, які "росли криво і тиснули на інші зуби". Нарешті, спортсменка зважилася їх видалити

Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід, яка недавно вразила публіку червоним нарядом, останні шість місяців терпіла вкрай неприємні відчуття. Довелося йти до стоматолога і виривати зуб, причому не один.

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Про це 20-річна спортсменка розповіла у себе в Instagram.

"У цій клініці вкотре врятували мене. Останні півроку мене дуже мучили зуби мудрості, які росли у мене криво і тиснули на інші зуби. І я ніяк не могла зважитися на їхнє видалення, адже це міні-операція, після неї пару днів можливий сильний біль, може підніматися температура і, відповідно, не можна пару днів тренуватися. Це мене і лякало, але ось недавно я налаштувалася і видалила одразу чотири зуби. Видалення зайняло хвилин 40, я і не помітила, як минув час, все було зроблено швидко і якісно", – розповіла Дар'я Білодід

Подякувавши лікарю, чарівна спортсменка відзначила: "Пару днів без навантаження – і ось я знову в строю".

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"Так ось чому ти програвала. Зуби, виявляється, заважали боротися. Тепер, якщо всі проблеми вирішені, тільки вперед!" – пишуть в коментарях фоловери Дар'ї Білодід

Дарина Білодід за кермом Відео: Instagram

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