У красуні Дар'ї Білодід проблеми із зайвою вагою перед чемпіонатом Європи

Збірна України їде на чемпіонат Європи з дзюдо. Команда не зможе розраховувати на своїх лідерів Зантараї і Хаммо, зате в складі Білодід, а Ядов вважає турнір відмінним шансом проявити себе

Україна готується до чемпіонату Європи з дзюдо. Турнір стартує 16 квітня в Лісабоні. Разом з командою до турніру готується і олімпійська надія 20-річна Дар'я Білодід. За останні чотири місяці українка програвала тричі, але це не привід для критики або занепокоєння. Головний тренер команди Віталій Дуброва запевняє, що Дар'я їде на чемпіонат Європи тільки за перемогою.

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"Думаю, поразка – це нормально для спортсмена. Конкуренція і рівень дуже високі. Утриматися на вершині набагато важче, ніж до неї дістатися. Зараз кожна спортсменка готується на Дашу, вивчає її техніку. З'явилися невеликі проблеми з вагою, їй стало важче зганяти зайву вагу. Але я не бачу нічого критичного", – розповів Дуброва в інтерв'ю "Україні 24".

Випробування на міцність перед Олімпійськими іграми в Токіо готуються пройти 12 спортсменів зі збірної України з дзюдо. Ми побували на останньому домашньому тренуванні команди.

Без Зантараї і Хаммо збірна України з дзюдо взяла курс на Португалію на континентальну першість. Лідери команди ці змагання пропускають – Гео отримав травму голеностопа прямо на тренуванні, на його ногу приземлилася інша пара спортсменів. Відновлення Зантараї займе два-три тижні.

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Не побореться за медалі чемпіонату і Європи Яків Хамм. 26-річний донеччанин вже доліковує пошкодження і приступив до тренувань на татамі.

"Відчуваю себе добре, в хорошому настрої. Трава – це звичайна справа для спортсмена. Я вже виходжу на татамі, тренуюся в кімоно. Скоро чекайте мене з чемпіонату світу з медаллю. З якою? Планую із золотою", – розповів Яків.

Роль лідера збірної на себе візьме Богдан Ядов. Киянин каже, що цей чемпіонат – шанс проявити себе.

"Цей чемпіонат Європи дуже важливий для мене, хоча я вже брав участь у чемпіонаті Європи. Я вже дозрів для таких великих турнірів, дуже мотивований", – зізнався Богдан.

Чемпіонат Європи – один з етапів підготовки до Олімпійських ігор, який дасть спортсменам можливість відчути дух змагань. Зараз збірна вже має шість іменних ліцензій, в планах взяти ще дві.

На мій погляд, зараз готовність лідерів становить 60-70 відсотків. Це буде контрольний старт, щоб подивитися, в чому ми відстаємо, на наші помилки і вчасно їх виправити перед чемпіонатом світу і Олімпійськими іграми", – додав тренер.

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