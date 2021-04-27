Не впізнати! Білодід змінила імідж після візиту до стоматолога

Знаменита українська дзюдоїстка ризикує на татамі і легко експериментує поза ним – зі своєю зовнішністю. 20-річну красуню не відразу і дізнаєшся

Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід, якій напередодні видалили чотири зуби мудрості, знову змінила імідж. 20-річна спортсменка, яка є однією з головних надій України на майбутній Олімпіаді в Токіо, розпустила волосся і сховала свої красиві очі за темними окулярами.

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Словом, Дар'ю не впізнати!

Відзначимо, що традиційна зачіска Дар'ї Білодід – скручений пучок. Саме так вона виступає на змаганнях.

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Що, втім, не заважає Дар'ї експериментувати із зовнішністю. Наприклад, недавно Білодід поміняла кімоно на червоний брючний костюм, викликавши море захоплень у фоловерів.

Простий, здавалося б, хвостик Дар'ї теж до лиця.

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Хоча, знову ж таки, за дві секунди бойова дзюдоїстка може перетворитися на ніжну "кульбабку".

Нагадаємо, на недавньому чемпіонаті Європи українська спортсменка пробилася до фіналу, але не змогла вийти на поєдинок за "золото" через травму, якої під час сміливого прийому Дар'ї Білодід їй завдала росіянка.

Дарина Білодід за кермом Відео: Instagram

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