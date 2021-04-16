Дар'я Білодід не вийшла на фінал чемпіонату Європи. Пояснюємо чому

Українська дзюдоїстка завоювала срібну медаль чемпіонату Європи з дзюдо, наша спортсменка не вийшла на фінал через травму

Українська красуня Дар'я Білодід завоювала срібну медаль чемпіонату Європи з дзюдо. Поборотися за золото нашій спортсменці завадила травма.

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У півфіналі Білодід зустрілася з представницею Росії Іриною Долговою. На передостанній секунді українка виконала вирішальний прийом і в момент атаки пошкодила ліву руку.

У фіналі Дар'я повинна була боротися з Дістією Красникі з Косово, але травма завадила українці продовжити боротьбу. Вона знялася з фіналу і стала срібним призером чемпіонату Європи.

Нагадаємо, що на рахунку Дар'ї вже є два золота чемпіонату Європи (2017, 2019).

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Раніше ми повідомляли, що у Дар'ї Білодід були проблеми із зайвою вагою перед чемпіонатом Європи.

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