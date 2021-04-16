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Дарья Белодед не вышла на финал чемпионата Европы. Объясняем почему

16 апреля, 23:54

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Украинская дзюдоистка завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по дзюдо, наша спортсменка не вышла на финал из-за травмы

Украинская красавица Дарья Белодед завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по дзюдо. Побороться за золото нашей спортсменке помешала травма.

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В полуфинале Белодед встретилась с представительницей России Ириной Долговой. На предпоследней секунде украинка выполнила решающий прием и в момент атаки повредила левую руку.

В финале Дарья должна была бороться с Дистией Красники из Косово, но травма помешала украинке продолжить борьбу. Она снялась с финала и стала серебряным призером чемпионата Европы.

Напомним, что на счету Дарьи уже есть два золота чемпионата Европы (2017, 2019).

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Ранее мы сообщали, что у Дарьи Белодед были проблемы с лишним весом перед чемпионатом Европы.

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дзюдо Чемпионат Европы Дарья Белодед

Источник: XSport

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