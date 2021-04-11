Красавица Белодед с новыми фото порадовалась весне и солнцу

Одна из самых сексуальных наших спортсменок Дарья Белодед поделилась со своими почитателями новыми кадрами. 20-летняя чемпионка мира по дзюдо наслаждается солнечной погодой.
Недавно Белодед в красном платье распустила свои волосы.
Сегодня Даша на своей страничке в Instagram выложила еще одно свое фото. На нем красавица предстала на фоне весеннего пейзажа, дорисовав на картинке солнышко. Правда, сама она осталась серьезной.
Также в "истории" Белодед похвасталась новой посылкой и оригинальным спортивным костюмом.
Чуть ранее девушка показала другой кадр "прекрасной весны".
Уже в ближайшие дни спортсменка в составе сборной Украины отправится на чемпионат Европы в португальский Лиссабон. Пройдет он с 16 по 18 апреля. Также она собирается выступить на летних Олимпийских играх в Токио.
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Смотрите, как Даша игриво желала хорошего дня:
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