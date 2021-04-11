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Красавица Белодед с новыми фото порадовалась весне и солнцу

11 апреля, 13:00

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Украинская дзюдоистка наслаждается теплом в Киеве

Одна из самых сексуальных наших спортсменок Дарья Белодед поделилась со своими почитателями новыми кадрами. 20-летняя чемпионка мира по дзюдо наслаждается солнечной погодой.

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Недавно Белодед в красном платье распустила свои волосы.

Сегодня Даша на своей страничке в Instagram выложила еще одно свое фото. На нем красавица предстала на фоне весеннего пейзажа, дорисовав на картинке солнышко. Правда, сама она осталась серьезной.

Также в "истории" Белодед похвасталась новой посылкой и оригинальным спортивным костюмом.

Белодед в новом спортивном костюме
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Чуть ранее девушка показала другой кадр "прекрасной весны".

Уже в ближайшие дни спортсменка в составе сборной Украины отправится на чемпионат Европы в португальский Лиссабон. Пройдет он с 16 по 18 апреля. Также она собирается выступить на летних Олимпийских играх в Токио.

Читайте также: дзюдоистка-красавица предстала в коротком белом платье.

Смотрите, как Даша игриво желала хорошего дня:

Дарья Белодед в очках
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10 апреля прошел финал гипершоу "Маска". Он шокировал всех. Радость, удивление, восторг – мы собрали всю палитру эмоций участников в одном видео. Срываем маски и кайфуем вместе!

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фото весна дзюдо Дарья Белодед
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