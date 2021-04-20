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Вогняна Даша Білодід поміняла кімоно на червону сукню (фото)

20 квітня, 18:35

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Українська дзюдоїстка-красуня після медалі чемпіонату Європи-2021 перетворилася для фотосесії і постала в ролі моделі в незвичайному вбранні

Одна з найпривабливіших дівчат нашого спорту, Дар'я Білодід, сьогодні знову порадувала шанувальників серією фотографій за межами татамі. 20-річна дзюдоїстка вбралася в червоний брючний костюм, нафарбувала губи, розпустила волосся – загалом, зробила все, щоб привести публіку в захват.

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До вашої уваги – суворе відео: як Білодід розправлялася з суперницями на чемпіонаті Європи.

Дівчина вже не перший раз проводить фотосесію, так що відчувала себе в ролі моделі доволі спокійно. Судити вам, наскільки ефектно вийшло.

Раніше Білодід в червоній сукні розпустила волосся.

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Природно, що більшість фоловерів спортсменки висловили свої бурхливі емоції в позитивному ключі: "О, мій Боже, неймовірно!", "Круто", "Wow", "Гарнюня", "Круто", "Красуня" тощо.

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Зараз киянка може дозволити собі розслабитися після успішного чемпіонату Європи, де вона завоювала срібну медаль і не вийшла на фінал через травму.

Нещодавно красуня Білодід з новими фото пораділа весні й сонцю.

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Дивіться, як Даша намагалася грати в теніс:

Дарина Білодід вчиться грати в теніс

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фото дзюдо червоний Дар'я Білодід
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