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Огненная Даша Белодед поменяла кимоно на красное платье (фото)

20 апреля, 18:35

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинская дзюдоистка-красавица после медали чемпионата Европы-2021 преобразилась для фотосессии и предстала в роли модели в необычном наряде

Одна из самых привлекательных девушек нашего спорта, Дарья Белодед, сегодня снова порадовала поклонников серией фотографий за пределами татами. 20-летняя дзюдоистка облачилась в красный брючный костюм, накрасила губы, распустила волосы – в общем, сделала все, чтобы повергнуть публику в восторг.

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Вашему вниманию – суровое видео: как Белодед расправлялась с соперницами на чемпионате Европы.

Девушка уже не первый раз проводит фотосессию, так что чувствовала себя в роли модели довольно расслабленно. Судить вам, насколько эффектно получилось.

Ранее Белодед в красном платье распустила волосы.

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Естественно, что большинство фоловеров спортсменки высказали свои бурные эмоции в позитивном ключе: "О мой Бог, невероятно!", "Круто", "Wow", "Гарнюня", "Круто", "Красавица" и т. д.

Дарья Белодед

Дарья Белодед / Фото: Instagram

Сейчас киевлянка может позволить себе расслабиться после успешного чемпионата Европы, где она завоевала серебряную медаль и не вышла на финал из-за травмы.

Недавно красавица Белодед с новыми фото порадовалась весне и солнцу.

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Смотрите, как Даша пыталась играть в теннис:

Дарья Белодед учится играть в теннис

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фото дзюдо красный Дарья Белодед
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