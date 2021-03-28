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Ви її не впізнаєте! Білодід в червоній сукні розпустила своє волосся

28 березня, 14:13

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Сексуальна дзюдоїстка похвалилася в соцмережах черговими кадрами

Одна з найкращих спортсменок України Дар'я Білодід радує не тільки любителів дзюдо, і але й шанувальників краси. Днями блискуча чемпіонка Білодід вразила новою зачіскою, а сьогодні показала ще одне незвичайне фото.

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Дівчина провела цілу фотосесію, з якої один кадр представила на своїй сторінці в Instagram. На ньому 20-річну зірку спорту складно упізнати, адже вона розпустила своє довге волосся, зазвичай зібране в пучок. А ще "добила" фанатів червоним платтям і під колір йому нафарбованими губами. Телефон, можна вважати, також доповнює кольорову гаму.

Напередодні красуня в спокусливому топі поміркувала про успіх.

Нагадаємо, Білодід – дворазова чемпіонка світу з дзюдо у ваговій категорії до 48 кг. Дівчина любить бути в центрі уваги і активно себе веде в соцмережах.

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/ Фото: Instagram

Влітку 2021-го 20-річна киянка представлятиме Україну на Олімпійських іграх в Токіо. Нещодавно дзюдоїстка-красуня показала своє основне заняття.

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід / Фото: Instagram

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Дивіться, як Даша тренувалася в басейні:

Дар'я Білодід в басейні Відео: Instagram

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фото волосся дзюдо Дар'я Білодід
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