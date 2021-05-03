Спритна красуня Білодід вразила безстрашністю

Українська дзюдоїстка цікаво проводить тренувальні збори в турецькому Белеку, де недавно тренувалися подружжя Марина Бех та Михайло Романчук

Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Після недавніх європейських першостей відразу кілька наших знаменитих спортсменів вирушили займатися в Туреччину. Побували тут легкоатлетки Марина Бех-Романчук та Юлія Левченко, а тепер їм на зміну прилетіла і чемпіонка світу з дзюдо Дарина Білодід. 20-річна киянка відразу ж взялася за тренування.

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Нещодавно Білодід показала, як розправлялася з суперницями на чемпіонаті Європи – суворе відео.

Сьогодні Даша на своїй сторінці в Instagram показала кадри з Белека. Дівчина встигла вже поплавати в басейні і, звичайно ж, поділитися своєю яскравою посмішкою.

Крім того, дзюдоїстка піднялася на запаморочливу висоту по канату, не докладаючи зусилля ногами. Як видно, незважаючи на свою крихкість, Білодід володіє пристойною силою.

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Днями опублікували гаряче селфі Дар'ї Білодід в міні-ліфчику.

Нагадаємо, влітку українська зірка спорту виступить на Олімпійських іграх в Токіо.

Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Згадаймо, як Даша розважалася в Домінікані: