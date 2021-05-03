Русский
$ 27,75
33,64
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

Спритна красуня Білодід вразила безстрашністю

3 травня, 18:40

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Українська дзюдоїстка цікаво проводить тренувальні збори в турецькому Белеку, де недавно тренувалися подружжя Марина Бех та Михайло Романчук

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Після недавніх європейських першостей відразу кілька наших знаменитих спортсменів вирушили займатися в Туреччину. Побували тут легкоатлетки Марина Бех-Романчук та Юлія Левченко, а тепер їм на зміну прилетіла і чемпіонка світу з дзюдо Дарина Білодід. 20-річна киянка відразу ж взялася за тренування.

Реклама

Нещодавно Білодід показала, як розправлялася з суперницями на чемпіонаті Європи – суворе відео.

Сьогодні Даша на своїй сторінці в Instagram показала кадри з Белека. Дівчина встигла вже поплавати в басейні і, звичайно ж, поділитися своєю яскравою посмішкою.

Крім того, дзюдоїстка піднялася на запаморочливу висоту по канату, не докладаючи зусилля ногами. Як видно, незважаючи на свою крихкість, Білодід володіє пристойною силою.

Реклама

Днями опублікували гаряче селфі Дар'ї Білодід в міні-ліфчику.

Нагадаємо, влітку українська зірка спорту виступить на Олімпійських іграх в Токіо.

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Згадаймо, як Даша розважалася в Домінікані:

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

"Вони мене мучили!" Дар'я Білодід позбулася чотирьох зубівІнші
Юлія Левченко в бікіні: від цих кадрів вам стане шкода секс-символ українського спорту
Юлія Левченко в бікіні: від цих кадрів вам стане шкода секс-символ українського спортуІнші
Смачна паска з апельсином і маршмеллоу: українська біатлоністка пече шедеври
Смачна паска з апельсином і маршмеллоу: українська біатлоністка пече шедевриІнші
І у неї проблеми із зайвою вагою? Дар'я Білодід відповіла тренеру своїм фото
І у неї проблеми із зайвою вагою? Дар'я Білодід відповіла тренеру своїм фотоІнші
Лілія Подкопаєва поділилася фото, на якому її і не впізнати
Лілія Подкопаєва поділилася фото, на якому її і не впізнатиІнші
Хімія довела до того, що мені було все одно: українська гімнастка бореться з пухлиною
Хімія довела до того, що мені було все одно: українська гімнастка бореться з пухлиноюІнші

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти