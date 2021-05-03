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Ловкая красотка Белодед поразила бесстрашием

3 мая, 18:40

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинская дзюдоистка интересно проводит тренировочные сборы в турецком Белеке, где недавно тренировались супруги Марина Бех и Михаил Романчук

Дарья Белодед

Дарья Белодед / Фото: Instagram

После недавних европейских первенств сразу несколько наших знаменитых спортсменов отправились заниматься в Турцию. Побывали тут легкоатлетки Марина Бех-Романчук и Юлия Левченко, а теперь им на смену прилетела и чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед. 20-летняя киевлянка сразу же взялась за тренировки.

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Недавно Белодед показала, как расправлялась с соперницами на чемпионате Европы – суровое видео.

Сегодня Даша на своей страничке в Instagram показала кадры из Белека. Девушка успела уже поплавать в бассейне и, конечно же, поделиться своей яркой улыбкой.

Кроме того, дзюдоистка взобралась на головокружительную высоту по канату, не помогая себе ногами. Как видно, несмотря на свою кажущуюся хрупкость, Белодед обладает приличной силой.

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На днях опубликовали горячее селфи Дарьи Белодед в мини-лифчике.

Напомним, летом украинская звезда спорта выступит на Олимпийских играх в Токио.

Дарья Белодед

Дарья Белодед / Фото: Instagram

Вспомним, как Даша развлекалась в Доминикане:

Дарья Белодед в Доминикане
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