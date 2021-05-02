Безжальна! Гаряче селфі Дар'ї Білодід у мініліфчику

Дворазова чемпіонка світу з дзюдо під час турецького етапу підготовки до Олімпіади зробила паузу, щоб побалувати своїх шанувальників відвертим знімком

Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Безжальна спека, яка стоїть цими днями в турецькому Белеку, змусила олімпійську надію України Дар'ю Білодід зняти із себе весь верхній одяг.

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Як наслідок, 20-річна спортсменка, яка готується в Антальї до Ігор у Токіо, побалувала фоловерів одним зі своїх найгарячіших селфі – в самих тільки трусиках, мініліфчику й оригінальному чорному капелюшку, що захищає красуню від сонячного удару за "плюс 27".

Вогняний знімок з Туреччини дворазова чемпіонка світу з дзюдо розмістила в своїх інстаграм-історіях.

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Утім, не капелюшком єдиним. Ще одним порятунком від спеки для Білодід став басейн, в який вона з величезним задоволенням пірнула.

Раніше ми писали, що на заяву тренера про проблеми із зайвою вагою Дар'я Білодід відповіла своїм фото. Дивлячись на нього, можна сказати лише одне: "Нічого зайвого. Ідеальна!"

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Нагадаємо, на недавньому чемпіонаті Європи українська спортсменка пробилася до фіналу, але не змогла вийти на поєдинок за "золото" через травму, якої Дар'ї Білодід завдала росіянка.

Дар'я Білодід в басейні Відео: Instagram

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