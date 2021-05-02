Запалювала в еротичній білизні і бікіні: медовий місяць спокусливою рестлерші

Володарка ідеального тіла Барбара Бланк, яка виступала під псевдонімом Келлі Келлі, вийшла заміж і поїхала відпочивати в Коста-Ріку

Барбара Бланк / Фото: Instagram

Колишня королева реслінга Барбара Бланк, яка виступала під псевдонімом Келлі Келлі, залишається улюбленицею фанатів і поза рингом. Два тижні тому блондинка з шикарним тілом вийшла заміж і провела медовий місяць в Коста-Ріці. Не забувала Барбі ділитися з шанувальниками своїми гарячими фото. А фоловерів у зірки реслінгу 1,2 млн.

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Нагадаємо, що колишня чемпіонка федерації рестлінга WWE вибрала собі в чоловіки бізнесмена і тренера Джо Кобу, який також професійний бодібілдер і пауерліфтер. Тому допомагає коханій тримати себе в чудовій формі. До речі, до реслінга Барбі займалася гімнастикою і чирлідингом, що потім допомогло їй в рингу.

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Келлі Келлі познайомилася з Кобой на виставці собак в Нью-Йорку і закохалися з першого погляду. Минулого літа Коба запропонував рестлерші вийти заміж на схилі Каліфорнії.

Для Барбі це вже другий шлюб. У 2011 році світловолоса діва познайомилася з хокеїстом Шелдоном Суреєм. Вони вирішили одружитися в Мексиці 27 лютого 2016-го, але за рік розлучилися. Дівчина вважала, що через шлюб страждала її кар'єра.

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Бланк вирішила покинути WWE через травми шиї і стати моделлю, що їй навіть непогано вдається. Особливо затребувана красуня в рекламі нижньої білизни. Свого часу дівчина також вивчала журналістику. А в WWE вона тепер знімається в основному в закулісних сегментах. Також брала участь в реаліті-шоу.

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