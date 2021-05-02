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У бікіні на колесах! Після поразки від Шеви Террі прокатав красуню на трициклі

2 травня, 17:36

Олег Люлька Олег Люлька

Тоні народила своєму чоловікові двійнят, пробачила йому зраду з подругою одноклубника, а тепер роз'їжджає з ним у незвичайному вигляді Португалією

Джон Террі і його дружина Тоні

Джон Террі і його дружина Тоні / Фото: Instagram

Колишній капітан Челсі та збірної Англії, а нині асистент головного тренера Астон Вілли Джон Террі скористався невеликим перепочинком у чемпіонаті Англії, щоб з дружиною Тоні махнути на відпочинок до Португалії. Там ексодноклубник Андрія Шевченка покатав свою чарівну дружину, на якій було саме бікіні, на трициклі.

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Фото з незвичайної поїздки дружина Джона Террі опублікувала у себе в Instagram.

Зауважимо, що Джон і Тоні познайомилися в 2000 році. Красуня народила футболістові двійнят – хлопчика Джорджі Джона і дівчинку Саммер Роуз. Джона Террі навіть визнавали "Батьком року" у Великій Британії.

Правда, в особистому житті Джона не обходилося без скандалів. Наприклад, у 2010 році Федерація футболу Англії забрала у нього капітанську пов'язку після звістки про роман Террі з подругою його партнера по клубу і збірній Вейна Бріджа. Той навіть перейшов до Манчестер Сіті й відмовився виступати за збірну, поки там грає Террі.

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До речі, дружині Джона Террі Тоні, яка пробачила чоловіку зраду, недавно виповнилося 40 років. Але хіба даси?

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Цікаво, що днями Джон Террі зустрівся з Андрієм Шевченком і ще одним ексгравцем Челсі, Джанфранко Дзолою, на полі для гольфу. Перемогу в їхньому протистоянні відсвяткував головний тренер збірної України.

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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