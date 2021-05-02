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Чемпіонка з оголеності: зірка боїв в клітці загоряє в бікіні-невидимці

2 травня, 00:05

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Пейдж Ванзант програла свій дебютний бій на голих кулаках, але поступатися званням найспокусливішої красуні змішаних єдиноборств вона не має наміру нікому

Пейдж Ванзант

Пейдж Ванзант / Фото: Instagram

Зірка боїв в клітці Пейдж Ванзант, котра напередодні оголила свої принади перед фоловерами, вирішила не мучити їх в очікуванні чергового гарячого контенту. 27-річна зірка MMA з США позасмагала біля краю басейну, прикривши себе великою пальмовою гілкою.

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При цьому на Пейдж було майже невидиме бікіні, що створює ілюзію, нібито спортсменка повністю оголена.

"Тобі нікого не затьмарити, поки ти не навчишся працювати кулаками", – так підписала пікантні знімки у себе в Instagram Пейдж Ванзант, армія фоловерів якої налічує 2,8 млн людей

Нагадаємо, в лютому Пейдж Ванзант невдало дебютувала в лізі кулачних боїв Вare Knuckle Fighting Championship, рішенням суддів програвши своїй співвітчизниці Брітен Гарт. Але поступатися званням найспокусливішої красуні змішаних єдиноборств вона не має наміру нікому!

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