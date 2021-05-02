Чемпіонка з оголеності: зірка боїв в клітці загоряє в бікіні-невидимці

Пейдж Ванзант / Фото: Instagram
Зірка боїв в клітці Пейдж Ванзант, котра напередодні оголила свої принади перед фоловерами, вирішила не мучити їх в очікуванні чергового гарячого контенту. 27-річна зірка MMA з США позасмагала біля краю басейну, прикривши себе великою пальмовою гілкою.
При цьому на Пейдж було майже невидиме бікіні, що створює ілюзію, нібито спортсменка повністю оголена.
"Тобі нікого не затьмарити, поки ти не навчишся працювати кулаками", – так підписала пікантні знімки у себе в Instagram Пейдж Ванзант, армія фоловерів якої налічує 2,8 млн людей
Нагадаємо, в лютому Пейдж Ванзант невдало дебютувала в лізі кулачних боїв Вare Knuckle Fighting Championship, рішенням суддів програвши своїй співвітчизниці Брітен Гарт. Але поступатися званням найспокусливішої красуні змішаних єдиноборств вона не має наміру нікому!
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