Ну вот они и встретились! Три секс-символа украинского спорта – на одном фото

Левченко, Геращенко и Белодед / Фото: Instagram
Этот день наступил! Три красотки, претендующие на звание секс-символа украинского спорта, сделали совместное фото.
На Gloria Sports Arena в турецкой Анталье во время тренировочных сборов встретились серебряная призерка ЧМ по прыжкам в высоту Юлия Левченко, двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед и еще одна прыгунья в высоту – серебряная медалистка Евро-2021 Ирина Геращенко.
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Снимком, на котором запечатлены все три красавицы, в своих инстаграм-сториз поделилась Дарья Белодед – единственная из этой троицы, на ногах у которой была обувь. Ее подруги тренировались босиком.
БОЛЬШЕ ФОТО ЮЛИИ ЛЕВЧЕНКО
БОЛЬШЕ ФОТО ДАРЬИ БЕЛОДЕД
Дарья Белодед / Фото: Instagram
Дарья Белодед / Фото: Instagram
Дарья Белодед / Фото: Instagram
БОЛЬШЕ ФОТО ИРИНЫ ГЕРАЩЕНКО
Смотрите, как тренируется в Турции Дарья Белодед
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