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Ну вот они и встретились! Три секс-символа украинского спорта – на одном фото

5 мая, 13:13

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Это похоже на выездной конкурс красоты – на сборе в Турции пересеклись две очаровательные девушки из сектора для прыжков в высоту и лучшая дзюдоистка мира

Левченко, Геращенко и Белодед

Левченко, Геращенко и Белодед / Фото: Instagram

Этот день наступил! Три красотки, претендующие на звание секс-символа украинского спорта, сделали совместное фото.

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На Gloria Sports Arena в турецкой Анталье во время тренировочных сборов встретились серебряная призерка ЧМ по прыжкам в высоту Юлия Левченко, двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед и еще одна прыгунья в высоту – серебряная медалистка Евро-2021 Ирина Геращенко.

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Снимком, на котором запечатлены все три красавицы, в своих инстаграм-сториз поделилась Дарья Белодед – единственная из этой троицы, на ногах у которой была обувь. Ее подруги тренировались босиком.

БОЛЬШЕ ФОТО ЮЛИИ ЛЕВЧЕНКО

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БОЛЬШЕ ФОТО ДАРЬИ БЕЛОДЕД

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Дарья Белодед

Дарья Белодед / Фото: Instagram

Дарья Белодед

Дарья Белодед / Фото: Instagram

Дарья Белодед

Дарья Белодед / Фото: Instagram

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Смотрите, как тренируется в Турции Дарья Белодед

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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