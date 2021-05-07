Русский
$ 27,72
33,41
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

Красуня-спортсменка Білодід у відвертому купальнику знайшла свою команду мрії

7 травня, 15:14

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Українська дзюдоїстка проводить різноманітні тренування в турецькому Белеку, балуючи шанувальників новими фотографіями

Левченко, Геращенко і Білодід

Левченко, Геращенко і Білодід / Фото: Instagram

Наші спортсмени продовжують готуватися до літніх Олімпійських ігор. Багато хто проводить тренувальні збори в Туреччині, серед них – і приваблива чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід. 20-річна киянка вміє поставати не тільки в спортивній формі, але і в модних нарядах, і в купальнику.

Реклама

Вашій увазі – гаряче селфі Дар'ї Білодід в міні-ліфчику.

Сьогодні Даша вразила шанувальників фотографією біля басейну в досить відвертому купальнику й елегантному капелюшку.

Дзюдоїстку відразу ж оцінили інші красуні українського спорту: легкоатлетки Марина Бех-Романчук та Ольга Саладуха, каратистка Анжеліка Терлюга. Ще на своїй сторінці в Instagram Білодід виклала кадр з батьком і стрибункою у висоту Юлією Левченко, яка також тренується в Белеку, і підписала: "Команда мрії".

Реклама

Схоже, Геннадій Білодід спробував пограти з дівчатами в футбол. Результати поки що невідомі.

Читайте також: Три секс-символу українського спорту – на одному фото.

Дивіться, як Даша лізла по канату без допомоги ніг:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Лілія Подкопаєва поділилася фото, на якому її і не впізнати
Лілія Подкопаєва поділилася фото, на якому її і не впізнатиІнші
Смачна паска з апельсином і маршмеллоу: українська біатлоністка пече шедеври
Смачна паска з апельсином і маршмеллоу: українська біатлоністка пече шедевриІнші
І у неї проблеми із зайвою вагою? Дар'я Білодід відповіла тренеру своїм фото
І у неї проблеми із зайвою вагою? Дар'я Білодід відповіла тренеру своїм фотоІнші
АСЖУ обере найкращих 7 травня на церемонії
АСЖУ обере найкращих 7 травня на церемонії "Найкращі спортивні медіа України 2020"Інші
Спритна красуня Білодід вразила безстрашністю
Спритна красуня Білодід вразила безстрашністюІнші
Моралі немає. Олімпійську чемпіонку присоромили за фото у купальнику
Моралі немає. Олімпійську чемпіонку присоромили за фото у купальникуІнші

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти