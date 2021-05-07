Красуня-спортсменка Білодід у відвертому купальнику знайшла свою команду мрії

Левченко, Геращенко і Білодід / Фото: Instagram

Наші спортсмени продовжують готуватися до літніх Олімпійських ігор. Багато хто проводить тренувальні збори в Туреччині, серед них – і приваблива чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід. 20-річна киянка вміє поставати не тільки в спортивній формі, але і в модних нарядах, і в купальнику.

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Вашій увазі – гаряче селфі Дар'ї Білодід в міні-ліфчику.

Сьогодні Даша вразила шанувальників фотографією біля басейну в досить відвертому купальнику й елегантному капелюшку.

Дзюдоїстку відразу ж оцінили інші красуні українського спорту: легкоатлетки Марина Бех-Романчук та Ольга Саладуха, каратистка Анжеліка Терлюга. Ще на своїй сторінці в Instagram Білодід виклала кадр з батьком і стрибункою у висоту Юлією Левченко, яка також тренується в Белеку, і підписала: "Команда мрії".

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Схоже, Геннадій Білодід спробував пограти з дівчатами в футбол. Результати поки що невідомі.

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Дивіться, як Даша лізла по канату без допомоги ніг: