Її краще не злити! Дар'я Білодід в спокусливому ліфчику постала в образі левиці

Знаменита українська дзюдоїстка одним емодзі показала свій настрій на Олімпіаду, яка за два з половиною місяці стартує в Токіо

Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід, яка недавно з'явилася перед фоловерами у відвертому рожевому купальнику, побалувала підписників ще одним пікантним знімком. 20-річна спортсменка-красуня постала перед інтернет-аудиторією в спокусливому чорно-білому ліфчику з чарівним поглядом.

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Примітно, що Білодід вирішила не підписувати це фото в Instagram, залишивши поруч з ним одне лише емодзі левиці.

Утім, воно, мабуть, краще за будь-які слова характеризує бойовий настрій Дар'ї.

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Нагадаємо, на недавньому чемпіонаті Європи українська спортсменка пробилася до фіналу, але не змогла вийти на поєдинок за "золото" через травму, якої Дар'ї Білодід завдала росіянка.

Однак тепер українка сповнена рішучості змести всіх суперниць зі свого шляху на Олімпіаді, яка відбудеться в Токіо з 23 липня по 8 серпня.

Тим часом свій варіант підпису до свіжого фото Дар'ї Білодід запропонував у коментарях олімпійський чемпіон Ріо-2016 зі спортивної гімнастики Олег Верняєв, який назвав дзюдоїстку "тигрицею".

Дивіться, як раніше змінювала імідж Білодід

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