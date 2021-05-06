Сексуальний привіт зі стадіону: легкоатлетка приголомшила своєю посмішкою

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко навіть під час тренувального збору знаходить радісні моменти і ділиться своїм позитивним ставленням до життя

Юлія Левченко / Фото: Reuters

Останнім часом наші спортсмени облюбували турецький Белек для підготовки до змагань. Причому тут займаються і легкоатлети, і плавці, і навіть дзюдоїстки. Сьогодні призерка чемпіонату світу в стрибках у висоту Юлія Левченко похвалилася новими кадрами з теплих країв.

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"Привіт зі стадіону", – підписала дівчина з Донецької області фотографію з легкоатлетичної арени. Розмістила вона її на своїй сторінці в Instagram. І, звісно ж, обдарувала чарівною посмішкою.

При цьому красуня знаходить час і для розваг – наприклад, піших походів у гірській місцевості.

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Дівчина не побоялася навіть сісти на схилі пагорба поблизу древньої арени.

А потім пройшлася по сходах, хоч і було страшнувато.

Влітку Левченко виступить на Олімпійських іграх в Токіо.

Нещодавно легкоатлетка-красуня в купальнику передала привітання з найкращими днями.