Сексуальный привет со стадиона: легкоатлетка сразила своей улыбкой

Юлия Левченко / Фото: Reuters
В последнее время наши спортсмены облюбовали турецкий Белек для подготовки к соревнованиям. Причем здесь занимаются и легкоатлеты, и пловцы, и даже дзюдоистки. Сегодня призерка чемпионата мира в прыжках в высоту Юлия Левченко похвасталась новыми кадрами из теплых краев.
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"Привет со стадиона", – подписала девушка из Донецкой области фотографию с легкоатлетической арены. Разместила она ее на своей страничке в Instagram. И, конечно же, одарила очаровательной улыбкой.
При этом красавица находит время и для развлечений – например, пеших походов в гористой местности.
Девушка не побоялась даже сесть на склоне холма у древней арены.
А потом прошлась по ступенькам, прикоснувшись к истории, хоть и было страшновато.
Летом Левченко выступит на Олимпийских играх в Токио.
Недавно легкоатлетка-красавица в купальнике передала поздравления с лучшими днями.