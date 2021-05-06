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Сексуальный привет со стадиона: легкоатлетка сразила своей улыбкой

6 мая, 22:00

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко даже во время тренировочного сбора находит радостные моменты и делится своим позитивным отношением к жизни

Юлия Левченко

Юлия Левченко / Фото: Reuters

В последнее время наши спортсмены облюбовали турецкий Белек для подготовки к соревнованиям. Причем здесь занимаются и легкоатлеты, и пловцы, и даже дзюдоистки. Сегодня призерка чемпионата мира в прыжках в высоту Юлия Левченко похвасталась новыми кадрами из теплых краев.

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"Привет со стадиона", – подписала девушка из Донецкой области фотографию с легкоатлетической арены. Разместила она ее на своей страничке в Instagram. И, конечно же, одарила очаровательной улыбкой.

При этом красавица находит время и для развлечений – например, пеших походов в гористой местности.

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Девушка не побоялась даже сесть на склоне холма у древней арены.

А потом прошлась по ступенькам, прикоснувшись к истории, хоть и было страшновато.

Летом Левченко выступит на Олимпийских играх в Токио.

Недавно легкоатлетка-красавица в купальнике передала поздравления с лучшими днями.

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