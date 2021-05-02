Легкоатлетка-красавица в купальнике передала поздравления с самыми лучшими днями

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко проводит тренировочный сбор в Турции, где находит время отдохнуть на пляже и поздравить с Пасхой

Юлия Левченко / Фото: Instagram

Сегодня наши мастера спорта вместе со всеми отмечают светлый праздник. Еще ночью знаменитый боксер Усик поздравил с Пасхой в необычном наряде с галстуком. Также теплые слова землякам передала одна из лучших легкоатлеток планеты Юлия Левченко.

Реклама

Призерка чемпионата мира в прыжках в высоту на своей страничке в Instagram поздравила на украинском языке, хотя сама родом из Донецкой области.

Сейчас девушка тренируется в Турции, где готовится к Олимпийских играм-2020 в Токио. Однако порой убегает от занятий на пляж. "Лучшие дни приходят. Называются они суббота и воскресенье", – с юмором подписала красавица фотографию в купальнике.

Показала Юлия и еще несколько кадров с теплых краев и себя у моря.

Реклама

На днях необычный трюк в постели показала секс-символ украинского спорта.

Смотрите, как Юля закалялась в бассейне с холодной водой:

Юлия Левченко в бассейне Видео: Instagram

Недавно Левченко нашла удивительный способ смотреть на мир.