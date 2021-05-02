Русский
$ 27,75
33,64
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

Легкоатлетка-красуня в купальнику передала привітання з найкращими днями

2 травня, 13:45

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко проводить тренувальний збір в Туреччині, де знаходить час відпочити на пляжі і привітати з Великоднем

Юлія Левченко

Юлія Левченко / Фото: Instagram

Сьогодні наші майстри спорту разом з усіма відзначають світле свято. Ще вночі знаменитий боксер Усик привітав з Великоднем в незвичайному вбранні з краваткою. Також теплі слова землякам передала одна з найкращих легкоатлеток планети Юлія Левченко.

Реклама

Призерка чемпіонату світу в стрибках у висоту на своїй сторінці в Instagram привітала українською мовою, хоча сама родом з Донецької області.

Зараз дівчина тренується в Туреччині, де готується до Олімпійських ігор-2020 на Токіо. Однак часом тікає від занять на пляж. "Найкращі дні приходять. Називаються вони субота і неділя", – з гумором підписала красуня фотографію в купальнику.

Показала Юлія і ще кілька кадрів з теплих країв і себе біля моря.

Реклама

Днями незвичайний трюк в ліжку показала секс-символ українського спорту.

Дивіться, як Юля гартувалася в басейні з холодною водою:

Юлія Левченко в басейні Відео: Instagram

Нещодавно Левченко знайшла дивовижний спосіб дивитися на світ .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

"Вони мене мучили!" Дар'я Білодід позбулася чотирьох зубівІнші
Юлія Левченко в бікіні: від цих кадрів вам стане шкода секс-символ українського спорту
Юлія Левченко в бікіні: від цих кадрів вам стане шкода секс-символ українського спортуІнші
Хімія довела до того, що мені було все одно: українська гімнастка бореться з пухлиною
Хімія довела до того, що мені було все одно: українська гімнастка бореться з пухлиноюІнші
Баюл помолодшала після скандалів з Росією: свіже фото легенди
Баюл помолодшала після скандалів з Росією: свіже фото легендиІнші
І у неї проблеми із зайвою вагою? Дар'я Білодід відповіла тренеру своїм фото
І у неї проблеми із зайвою вагою? Дар'я Білодід відповіла тренеру своїм фотоІнші
Ні – сексуалізації жінок! Гімнастка здивувала своїм одягом на чемпіонаті Європи
Ні – сексуалізації жінок! Гімнастка здивувала своїм одягом на чемпіонаті ЄвропиІнші

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти