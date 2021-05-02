Легкоатлетка-красуня в купальнику передала привітання з найкращими днями

Юлія Левченко / Фото: Instagram
Сьогодні наші майстри спорту разом з усіма відзначають світле свято. Ще вночі знаменитий боксер Усик привітав з Великоднем в незвичайному вбранні з краваткою. Також теплі слова землякам передала одна з найкращих легкоатлеток планети Юлія Левченко.
Призерка чемпіонату світу в стрибках у висоту на своїй сторінці в Instagram привітала українською мовою, хоча сама родом з Донецької області.
Зараз дівчина тренується в Туреччині, де готується до Олімпійських ігор-2020 на Токіо. Однак часом тікає від занять на пляж. "Найкращі дні приходять. Називаються вони субота і неділя", – з гумором підписала красуня фотографію в купальнику.
Показала Юлія і ще кілька кадрів з теплих країв і себе біля моря.
Днями незвичайний трюк в ліжку показала секс-символ українського спорту.
Дивіться, як Юля гартувалася в басейні з холодною водою:
Нещодавно Левченко знайшла дивовижний спосіб дивитися на світ .