Легкоатлетка-красуня в купальнику передала привітання з найкращими днями

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко проводить тренувальний збір в Туреччині, де знаходить час відпочити на пляжі і привітати з Великоднем

Юлія Левченко / Фото: Instagram

Сьогодні наші майстри спорту разом з усіма відзначають світле свято. Ще вночі знаменитий боксер Усик привітав з Великоднем в незвичайному вбранні з краваткою. Також теплі слова землякам передала одна з найкращих легкоатлеток планети Юлія Левченко.

Реклама

Призерка чемпіонату світу в стрибках у висоту на своїй сторінці в Instagram привітала українською мовою, хоча сама родом з Донецької області.

Зараз дівчина тренується в Туреччині, де готується до Олімпійських ігор-2020 на Токіо. Однак часом тікає від занять на пляж. "Найкращі дні приходять. Називаються вони субота і неділя", – з гумором підписала красуня фотографію в купальнику.

Показала Юлія і ще кілька кадрів з теплих країв і себе біля моря.

Реклама

Днями незвичайний трюк в ліжку показала секс-символ українського спорту.

Дивіться, як Юля гартувалася в басейні з холодною водою:

Юлія Левченко в басейні Відео: Instagram

Нещодавно Левченко знайшла дивовижний спосіб дивитися на світ .