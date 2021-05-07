Красавица-спортсменка Белодед в откровенном купальнике нашла свою команду мечты

Левченко, Геращенко и Белодед / Фото: Instagram

Наши спортсмены продолжают готовиться к летним Олимпийским играм. Многие проводят тренировочные сборы в Турции, среди них – и привлекательная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед. 20-летняя киевлянка умеет представать не только в спортивной форме, но и в модных нарядах, и в купальнике.

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Вашему вниманию – горячее селфи Дарьи Белодед в мини-лифчике.

Сегодня Даша потрясла поклонников фотографией возле бассейна в довольно откровенном купальнике и элегантной шляпке.

Дзюдоистку сразу же оценили другие красавицы украинского спорта: легкоатлетки Марина Бех-Романчук и Ольга Саладуха, каратистка Анжелика Терлюга. Еще на своей странице в Instagram Белодед выложила кадр с отцом и прыгуньей в высоту Юлией Левченко, которая также тренируется в Белеке, и подписала: "Команда мечты".

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Похоже, Геннадий Белодед попробовал поиграть с девушками в футбол. Результаты пока что неизвестны.

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Смотрите, как Даша лезла по канату без помощи ног: