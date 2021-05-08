Самая красивая спортсменка Украины похвасталась своими бедрами

Юлия Левченко / Фото: Instagram
Серебряная призерка чемпионата мира в прыжках в высоту Юлия Левченко, признанная главным секс-символом украинского спорта, восхитила поклонников своей фигурой в соблазнительном красном купальнике после тренировок в Турции.
Спортсменка-красотка похвасталась бедрами, ставшими более объемными, при этом написав в Instagram: "Надеюсь, это сила, а не щедрое трехразовое питание на сборе".
"Это еще и красота", – написала в комментариях под фото подруга Юлии Левченко по легкоатлетической сборной Украины "высотница" Ирина Геращенко.
"Восхитительна!", "Как же красиво!", "Королева", – это уже отзывы других фолловеров 23-летней Левченко.
Напомним, на недавнем чемпионате Европы в Польше Юлия Левченко заняла четвертое место. Более высокий результат показать ей помешала травма спины, напомнившая о себе.
Сейчас уроженка Донецкой области готовится к Олимпиаде, которая состоится в Токио с 23 июля по 8 августа.
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