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Сборная Украины пропустит чемпионат Европы! У нас – COVID-19

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
25 мая, 19:02
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Украинские легкоатлеты не смогут выступить в высшем дивизионе континентального первенства из-за положительного теста на коронавирус у двух спортсменов
Марина Бех-Романчук пропустит чемпионат Европы
Марина Бех-Романчук пропустит чемпионат Европы / Фото: Reuters

Сборная Украины по легкой атлетике не будет участвовать в Суперлиге командного чемпионата Европы, который 29-30 мая состоится в Силезии (Польша).

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Во время тренировочного сбора в команде было выявлено два случая заболевания COVID-19 – у Станислава Коваленко и Игоря Гончара. Атлетов изолировали.

Поскольку эти спортсмены находились в тесном контакте с другими участниками сборов, есть риск распространения инфекции также среди них. После консилиума врачи сборной, учитывая требования медицинского протокола ЕА, выступили с обращением к тренерскому совету об отмене поездки на командный чемпионат Европы. Исполком поддержал это решение, сообщает сайт ФЛАУ.

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"Инкубационный период длится от пяти до двенадцати дней и признаки болезни могут проявиться как раз в пути. Мы не можем подвергать опасности ни нашу команду, ни другие сборные, – говорит главный тренер сборной Украины Вячеслав Тыртышник. – Более того, если бы чей-то тест в Польше оказался положительным, на изоляцию могли оставить всю команду. В таком случае у атлетов выпало бы около двух недель из тренировочного процесса, перед Олимпийскими играми – главным стартом четырехлетия. Что категорически недопустимо".

На Олимпиаде в Токио аналитики предрекают Украине 15-е место в общем зачете, ожидая, что наши спортсмены добудут в Японии шесть золотых медалей, семь серебряных и восемь бронзовых.

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