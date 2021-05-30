Нова блондинка для "ВІА Гри"? Тільки подивіться, як співає спортсменка Юлія Левченко

Секс-символ українського спорту в перервах між тренуваннями вбралася в шикарну білу комбінацію і заспівала про те, що найкращі друзі жінок – це діаманти

Спортсменка і просто красуня Юлія Левченко / Фото: Instagram

Секс-символ українського спорту Юлія Левченко змінила спортивне екіпірування на білі джинси і елегантний піджак, розпустила волосся і зачарувала своїх шанувальників.

Правда, тим, хто звик до суто спортивної зовнішності Юлії, певно, знадобиться деякий час, щоб призвичаїтися до її нового розкішного луку.

"Тебе не впізнати! Але як же тобі пасує!"

"Яка жінка!"

"Така краса – це вже занадто!" – захоплюються Юлією Левченко її фоловери в Instagram

До речі, легкоатлетка показала, що запросто могла б стати новою блондинкою для групи "ВІА Гра". Тільки подивіться на "Лучшие друзья девушек – это бриллианты" у виконанні Юлії Левченко!

Юлія Левченко танцює під пісню ВІА Гра Відео: Instagram

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Нагадаємо, на недавньому чемпіонаті Європи в залі в Польщі Юлія Левченко посіла четверту сходинку в стрибках у висоту. Виступити успішніше їй не дала травма спини, що нагадала про себе.

Командне Євро в Сілезії збірна України з легкої атлетики пропустила через спалах коронавірусу в команді.

Отже, нині Левченко цілком переключається на підготовку до Олімпіади, яка відбудеться в Токіо з 23 липня по 8 серпня.

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