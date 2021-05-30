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Нова блондинка для "ВІА Гри"? Тільки подивіться, як співає спортсменка Юлія Левченко

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
30 травня, 23:21
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Секс-символ українського спорту в перервах між тренуваннями вбралася в шикарну білу комбінацію і заспівала про те, що найкращі друзі жінок – це діаманти
Спортсменка і просто красуня Юлія Левченко
Спортсменка і просто красуня Юлія Левченко / Фото: Instagram

Секс-символ українського спорту Юлія Левченко змінила спортивне екіпірування на білі джинси і елегантний піджак, розпустила волосся і зачарувала своїх шанувальників.

Правда, тим, хто звик до суто спортивної зовнішності Юлії, певно, знадобиться деякий час, щоб призвичаїтися до її нового розкішного луку.

  • "Тебе не впізнати! Але як же тобі пасує!"
  • "Яка жінка!"
  • "Така краса – це вже занадто!" – захоплюються Юлією Левченко її фоловери в Instagram

До речі, легкоатлетка показала, що запросто могла б стати новою блондинкою для групи "ВІА Гра". Тільки подивіться на "Лучшие друзья девушек – это бриллианты" у виконанні Юлії Левченко!

Юлія Левченко танцює під пісню ВІА Гра Відео: Instagram

В тренді

Нагадаємо, на недавньому чемпіонаті Європи в залі в Польщі Юлія Левченко посіла четверту сходинку в стрибках у висоту. Виступити успішніше їй не дала травма спини, що нагадала про себе.

Командне Євро в Сілезії збірна України з легкої атлетики пропустила через спалах коронавірусу в команді.

Отже, нині Левченко цілком переключається на підготовку до Олімпіади, яка відбудеться в Токіо з 23 липня по 8 серпня.

Дивіться, як Юлії недавно робили щеплення від коронавірусу

Юлія Левченко. Вакцинація від коронавірусу Відео: Instagram

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