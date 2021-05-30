Нова блондинка для "ВІА Гри"? Тільки подивіться, як співає спортсменка Юлія Левченко

Секс-символ українського спорту Юлія Левченко змінила спортивне екіпірування на білі джинси і елегантний піджак, розпустила волосся і зачарувала своїх шанувальників.
Правда, тим, хто звик до суто спортивної зовнішності Юлії, певно, знадобиться деякий час, щоб призвичаїтися до її нового розкішного луку.
- "Тебе не впізнати! Але як же тобі пасує!"
- "Яка жінка!"
- "Така краса – це вже занадто!" – захоплюються Юлією Левченко її фоловери в Instagram
До речі, легкоатлетка показала, що запросто могла б стати новою блондинкою для групи "ВІА Гра". Тільки подивіться на "Лучшие друзья девушек – это бриллианты" у виконанні Юлії Левченко!
Нагадаємо, на недавньому чемпіонаті Європи в залі в Польщі Юлія Левченко посіла четверту сходинку в стрибках у висоту. Виступити успішніше їй не дала травма спини, що нагадала про себе.
Командне Євро в Сілезії збірна України з легкої атлетики пропустила через спалах коронавірусу в команді.
Отже, нині Левченко цілком переключається на підготовку до Олімпіади, яка відбудеться в Токіо з 23 липня по 8 серпня.
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