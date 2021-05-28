"Какая ты красивая": Дарья Белодед поразилась красоте нашей легкоатлетки

Серебряная призерка чемпионата мира в прыжках в высоту запостила в соцсети фото на фоне каштана и получила комплимент от дзюдоистки

Звезда легкой атлетики Юлия Левченко / Фото: Instagram

Одна из сильнейших наших легкоатлеток Юлия Левченко, признанная главным секс-символом украинского спорта, поделилась в соцсетях фото из Киева. Левченко сфотографировалась на фоне цветущего каштана.

Одной из первых отреагировала на снимок еще одна наша красотка Дарья Белодед. "Какая ты красивая", – написала Дарья в комментариях Instagram.

Напомним, на недавнем чемпионате Европы в Польше Юлия Левченко заняла четвертое место. Более высокий результат показать ей помешала травма спины, напомнившая о себе.

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Сейчас Левченко готовится к Олимпиаде, которая состоится в Токио с 23 июля по 8 августа.

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