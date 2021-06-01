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"Худі вийшли": дружина Безуса влаштувала чоловіку прочуханку в Instagram через фото свекрухи

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
1 червня, 14:30
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Анні Безус, яка відпочиває нині в Туреччині, не сподобався коментар чоловіка, що перебуває в таборі збірної України в Харкові, з приводу її ніжок
Дружина Романа Безуса Анна
Дружина Романа Безуса Анна / Фото: Instagram

Півзахисник Гента Роман Безус та його дружина Анна, котрі на відстані відзначили рожеве весілля, тепер дистанційно потролили один одного в соцмережах.

Анна, яка відпочиває нині в турецькому Кемері, похвалилася фотографіями своєї стрункої фігури, зауваживши, що в її стрічці не було б так багато турецьких фотографій, якби з нею зараз поруч був Роман.

"Романе, якби ти залишився, у мене стільки ж було б фоток? Чи дві на початку відпочинку і дві в кінці? А ось Наталія Безус – просто мрія блогера і будь-якої дівчини, не встигаю фотографії відбирати", – написала Анна Безус, виклавши в Instagram зроблені її свекрухою знімки

Але в той час, як подруги взялися засипати Анну Безус компліментами ("Ух!"), Роман у коментарях пожартував: "Навіть ноги худі вийшли", і ще додав смайлик з грайливо висунутим язиком.

"Вибачте, будь ласка, що означає "навіть"? Що означає "вийшли"? – відразу влаштувала чоловіку прочуханку Анна

Роман і Анна нині і 10 років тому

Нагадаємо, Роман Безус мав би зараз бути разом зі своєю дружиною в Туреччині, але під час польоту туди на висоті 10 000 метрів дізнався про запрошення до збірної України і повернувся на батьківщину.

Шева покликав Романа після того, як Безус забезпечив Генту путівку до Ліги Конференцій, забивши 4 голи і зробивши 2 асисти в 6 матчах бельгійського плей-оф.

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