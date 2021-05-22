Безус забив м'яч, зробив пас і забезпечив Генту путівку в єврокубки. Яремчук отримав травму

Цими вихідними фінішує сезон в чемпіонаті Бельгії. В останні тижні команди розподіляють місця по групах. В одній з них в суботу ввечері важливу перемогу здобув Гент з трьома нашими співвітчизниками в складі.
Тим часом, Соболь вдруге поспіль став чемпіоном Бельгії.
В останньому турі змагання за 5-8-е місця Гент обіграв на виїзді Мехелен з рахунком 2:1 і став переможцем цього міні-турніру. Причому український півзахисник Роман Безус зіграв в успіху ключову роль. На 57-й хвилині колишній гравець київського Динамо і полтавської Ворскли забив м'яч головою.
А на 67-й хвилині Безус віддав гольову передачу, після чого рахунок став 2:0 на користь гостей.
Мехелен один гол відіграв з пенальті, але більшого досягти не зумів. Отже, перемога Гента над головним конкурентом забезпечила йому відрив у три очки і місце в єврокубках у сезоні 2021/2022.
Світоліна вразила підписників чарівною сукнею-вишиванкою
Діти влаштували масову бійку на турнірі з хокею в Росії. Бігли рознімати навіть батьки
Як Україні виграти Євро. Прокладаємо шлях до трофея
Читайте також: Україна – Бахрейн – онлайн-трансляція першого спарингу перед Євро-2020.
А ось основний форвард нашої збірної Роман Яремчук отримав травму і був замінений на 79-й хвилині. Наскільки все серйозно, поки що сказати складно. Захисник Ігор Пластун вийшов на поле лише на 90-й хвилині, але допоміг партнерам вистояти сім хвилин доданого часу.
Нагадаємо, з цього тріо на чемпіонат Європи Андрій Шевченко викликав тільки Яремчука. Дивіться, як львів'янин забивав декількома днями раніше.