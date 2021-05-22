Безус забив м'яч, зробив пас і забезпечив Генту путівку в єврокубки. Яремчук отримав травму

Три українські футболісти по-різному завершили сезон в бельгійській команді, яка стала переможцем міні-турніру

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Цими вихідними фінішує сезон в чемпіонаті Бельгії. В останні тижні команди розподіляють місця по групах. В одній з них в суботу ввечері важливу перемогу здобув Гент з трьома нашими співвітчизниками в складі.

Тим часом, Соболь вдруге поспіль став чемпіоном Бельгії.

В останньому турі змагання за 5-8-е місця Гент обіграв на виїзді Мехелен з рахунком 2:1 і став переможцем цього міні-турніру. Причому український півзахисник Роман Безус зіграв в успіху ключову роль. На 57-й хвилині колишній гравець київського Динамо і полтавської Ворскли забив м'яч головою.

А на 67-й хвилині Безус віддав гольову передачу, після чого рахунок став 2:0 на користь гостей.

Мехелен один гол відіграв з пенальті, але більшого досягти не зумів. Отже, перемога Гента над головним конкурентом забезпечила йому відрив у три очки і місце в єврокубках у сезоні 2021/2022.

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А ось основний форвард нашої збірної Роман Яремчук отримав травму і був замінений на 79-й хвилині. Наскільки все серйозно, поки що сказати складно. Захисник Ігор Пластун вийшов на поле лише на 90-й хвилині, але допоміг партнерам вистояти сім хвилин доданого часу.

Нагадаємо, з цього тріо на чемпіонат Європи Андрій Шевченко викликав тільки Яремчука. Дивіться, як львів'янин забивав декількома днями раніше.