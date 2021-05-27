Безус у шоці від виклику до збірної України

Півзахисник Гента не думав, що його покличуть до збірної. Отримавши запрошення на висоті 10 тисяч метрів, Роман перервав відпустку і вирушив до національної команди

Півзахисник Гента Роман Безус / Фото: Twitter

Півзахисник бельгійського Гента Роман Безус розповів, як сприйняв вчорашнє запрошення до збірної України від Андрія Шевченка. Як виявилося, заради приїзду до національної команди футболіст перервав свою відпустку.

"Якщо чесно, то був невеликий шок. Я майже не сумнівався в тому, що до збірної цього разу не потраплю. А тепер у мене немов виросли крила. Чекаю не дочекаюся зустрічі з хлопцями", – наводить слова Безуса zbirna.com

"Про запрошення дізнався, коли летів з родиною на відпочинок до Туреччини. Посеред шляху підключив Wi-Fi і побачив повідомлення від адміністратора збірної Олексія Таргонського. Виходить, приємну для себе інформацію отримав на висоті 10 000 метрів"

"Відповідно, відпустку довелося перервати. Але мені і двох-трьох днів цілком достатньо, щоб набратися сил. Якщо не виникне жодних труднощів, то 28 травня разом з командою я вирушу до Харкова, де збірна продовжить підготовку до Євро"

/ Фото: УАФ

Нагадаємо, спочатку Романа не було в списку Андрія Шевченка. Однак тренер покликав його до збірної після того, як Безус забезпечив Генту путівку до Ліги Конференцій, забивши 4 голи і зробивши 2 асисти в 6 матчах бельгійського плей-оф.

На Євро українці зустрінуться з Нідерландами (13 червня), Північною Македонією (17 червня) і Австрією (21 червня). До 1/8 фіналу виходять перші два місця кожної групи і чотири найкращі треті команди з шести.

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"Тренер Нідерландів вже навіть назвав рахунок, з яким вони обіграють Україну. Нашій команді потрібно добре підготуватися до цього матчу, щоб постаратися спростувати заяви Франка де Бура", – каже Безус

Дивіться, як Безус раніше забивав за збірну України