Безробітний Хачеріді відпочиває з красунею-брюнеткою на Мальдівах

Уже півроку колишній захисник київського Динамо ніде не грає, отримуючи задоволення від життя поза футболом – дивіться, з ким Євген ніжиться на березі Індійського океану

Хачеріді, його дружина і діти / Фото: Instagram

Колишній захисник київського Динамо Євген Хачеріді вже півроку залишається безробітним після того, як з ним в рамках оптимізації бюджету розірвали контракт в Динамо Брест.

Проте футболіст, якому в липні виповниться 34, не сумує, насолоджуючись життям поза футболом.

Дружина Хачеріді Вікторія поділилася в Instagram знімком їхнього спільного відпочинку на Мальдівах, на якому Євген ніжно обійняв дружину-брюнетку.

На фото видно – і Євгену, і Вікторії зараз добре.

"Я тебе дуже люблю", – зізналася Євгену в підписі до цього фото Вікторія

А її подруга Анна Кравець залишила під знімком емоційний коментар ("Очманіти!") і п'ять сердечок.

Відзначимо, що напередодні трирічний син Кравця зробив комплімент фігурі дружини Хачеріді. І справді, вустами дітей говорить істина.

Додамо, що аналітики порталу Tranfermarkt оцінюють Хачеріді в 350 тисяч євро. А сам гравець раніше стверджував, що нині легко міг би грати в основі Динамо Київ – за умови, що пройшов би збори і покращив "фізику".

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