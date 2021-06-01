Безробітний Хачеріді відпочиває з красунею-брюнеткою на Мальдівах

Колишній захисник київського Динамо Євген Хачеріді вже півроку залишається безробітним після того, як з ним в рамках оптимізації бюджету розірвали контракт в Динамо Брест.
Проте футболіст, якому в липні виповниться 34, не сумує, насолоджуючись життям поза футболом.
Дружина Хачеріді Вікторія поділилася в Instagram знімком їхнього спільного відпочинку на Мальдівах, на якому Євген ніжно обійняв дружину-брюнетку.
На фото видно – і Євгену, і Вікторії зараз добре.
"Я тебе дуже люблю", – зізналася Євгену в підписі до цього фото Вікторія
А її подруга Анна Кравець залишила під знімком емоційний коментар ("Очманіти!") і п'ять сердечок.
Відзначимо, що напередодні трирічний син Кравця зробив комплімент фігурі дружини Хачеріді. І справді, вустами дітей говорить істина.
Додамо, що аналітики порталу Tranfermarkt оцінюють Хачеріді в 350 тисяч євро. А сам гравець раніше стверджував, що нині легко міг би грати в основі Динамо Київ – за умови, що пройшов би збори і покращив "фізику".
Дивіться, як Хачеріді забивав за київське Динамо