Трирічний син Кравця зробив комплімент попі дружини Хачеріді

Дружина колишнього захисника збірної України Євгена Хачеріді вразила підписників формами. Фігурою красуні захопився навіть трирічний син Артема Кравця

Вікторія Хачеріді та Євген Хачеріді на відпочинку / Фото: Instagram

Дружина колишнього гравця київського Динамо і збірної України Євгена Хачеріді Вікторія підірвала Мережу гарячим фото з відпочинку. Українка сфотографувалася в зухвалій позі на пірсі, спершись на поручні п'ятою точкою.

Один з перших коментарів під фото залишила подруга Вікторії Анна Кравець. Дружина ще одного колишнього динамівця Артема Кравця написала, що її фігуру зацінив навіть трирічний син Владислав. "Влад сказав: "Попа во", – написала Анна.