Трирічний син Кравця зробив комплімент попі дружини Хачеріді

Дружина колишнього гравця київського Динамо і збірної України Євгена Хачеріді Вікторія підірвала Мережу гарячим фото з відпочинку. Українка сфотографувалася в зухвалій позі на пірсі, спершись на поручні п'ятою точкою.
Один з перших коментарів під фото залишила подруга Вікторії Анна Кравець. Дружина ще одного колишнього динамівця Артема Кравця написала, що її фігуру зацінив навіть трирічний син Владислав. "Влад сказав: "Попа во", – написала Анна.
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